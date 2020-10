Previsioni meteo 26 ottobre: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 ottobre: dopo una breve parentesi stabile nuovo peggioramento in arrivo sull’Italia con piogge e temporali diffusi

Condizioni meteo ancora una volta in evoluzione sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di ottobre. Il maltempo nella giornata di ieri ha concesso una breve tregua ma già dalle prossime ore la situazione è destinata a cambiare. L’inizio di settimana infatti sarà caratterizzato dall’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge al Nord e sulle regioni tirreniche del Centro-Sud già a partire dalla giornata di oggi. Possibili nevicate sulle Alpi a quote inferiori ai 2mila metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il passaggio instabile interesserà la nostra Penisola fino a mercoledì, quando le piogge bagneranno soprattutto il meridione. A seguire trova ulteriori conferme una rimonta anticiclonica che dovrebbe regalare un finale del mese all’insegna del sole e del tempo stabile.

Intanto per oggi, lunedì 26 ottobre 2020, al Nord Italia tempo instabile o perturbato per gran parte della giornata con piogge e temporali in movimento da Nord-Ovest verso Nord-Est, localmente anche a carattere di nubifragio. Neve sulle Alpi in calo fin verso i 1400-1600 metri.

Nuvolosità irregolare al Centro Italia sia al mattino che al pomeriggio con locali piogge o temporali solo sulla Toscana. Maggiori schiarite lungo le coste adriatiche. Peggiora nella notte con piogge e temporali anche intensi sulle regioni tirreniche.

Sulle regioni meridionali tempo asciutto al mattino con nubi sparse e schiarite. Peggiora nel pomeriggio sulla Sardegna con piogge e temporali anche intensi, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte piogge in arrivo anche su Campania, Molise e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

