Previsioni meteo 25 ottobre: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 ottobre: la perturbazione che ha portato maltempo nel corso del weekend si allontana definitivamente dall’Italia

Condizioni meteo in evoluzione in queste ore sull’Italia dopo una breve parentesi instabile che all’inizio di questo weekend ha interessato il Nord e poi anche le regioni del Centro-Sud. La perturbazione responsabile del maltempo delle ultime ore infatti si sta allontanando dalla Penisola, dove già dalla giornata di oggi cesseranno le piogge. Il cielo risulterà ancora coperto ma con assenza di precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il bel tempo non resisterà a lungo. L’inizio della prossima settimana infatti sarà perturbato a partire da domani e almeno fino a mercoledì a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione. A seguire i modelli mostrano il ritorno dell’anticiclone che dovrebbe garantire stabilità fino alla fine del mese.

Intanto per oggi, domenica 25 ottobre 2020, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare ma senza fenomeni associati salvo deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio variabilità asciutta su tutte le regioni eccetto deboli piogge in Liguria. In serata tempo in peggioramento sulle regioni più occidentali con deboli piogge in arrivo, ancora tempo stabile sulle altre regioni.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo stabile eccetto deboli piogge su alta Toscana. Al pomeriggio precipitazioni assenti con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di variabilità asciutta.

In Toscana molte nubi nel corso della giornata su gran parte del territorio, possibili isolate piogge sulla costa nelle ore mattutine. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole al mattino precipitazioni sparse tra Campania e Calabria, altrove poco nuvoloso. Nel pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con variabilità asciutta. In serata si rinnovano condizioni meteo stabili con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria isolate piogge nelle ore diurne sulla costa tirrenica, tempo stabile altrove con qualche nube sparsa. In serata le condizioni meteo rimarranno stabili su tutta la regione.

Temperature massime e minime in calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.