Previsioni meteo 22 ottobre: maltempo in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 ottobre: l’anticiclone inizia a cadere, prime piogge al Nord-Ovest in estensione nel corso del weekend al Centro e al Sud

Condizioni meteo ancora stabili e soleggiate sull’Italia grazie all’anticiclone che ormai da qualche giorno al meridione sta portando anche un po’ di caldo fuori stagione. La situazione però è destinata a cambiare nelle prossime ore a causa del cedimento dell’alta pressione che lascerà spazio a una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo le prime avvisaglie, con un graduale peggioramento a partire dalle aree occidentali del Paese.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS nel corso del weekend la perturbazione scivolerà verso Sud portando piogge anche sulle aree centro-meridionali. L’inizio della prossima settimana sarà ancora perturbato al Sud mentre al Centro-Nord avremo un parziale miglioramento. A seguire i modelli mostrano una fase di intenso maltempo su tutta la Penisola, che avrà però bisogno di ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 22 ottobre 2020, al Nord Italia molte nuvole sulle regioni settentrionali, con piovaschi su Piemonte e Liguria tra mattina e pomeriggio. In serata ed in nottata ancora tempo instabile con piogge sui medesimi settori. Altrove ancora nuvoloso.

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi specialmente sulla Toscana. Tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni sostanziali ad eccezione dell’aumento di nuvolosità sulla Toscana.

In Toscana tempo prevalentemente asciutto con molte nubi nel corso delle ore diurne su tutta la regione, localmente gli addensamenti si presenteranno più compatti. Isolate piogge in serata sull’Alta Toscana e sul Grossetano, asciutto altrove.

Al mattino cieli al più sereni sulle regioni meridionali, nuvoloso sulla Sardegna. Tempo stabile per tutto il corso della giornata con qualche velatura in transito. In serata ed in nottata ancora tempo asciutto ovunque.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutta la regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.