Lucio Leoni torna con Dove sei pt.2: l’artista romano lancia il capitolo conclusivo del suo doppio album con sette tracce visionarie

Lucio Leoni lo aveva già annunciato a maggio, il suo nuovo album ‘Dove sei’ era uno di due, e infatti ‘Dove sei pt.2′ è uscito. Come il primo capitolo anche il secondo è un viaggio in tanti universi musicali e artistici. Per farsi un’idea – e prepararsi psicologicamente – bisogna ascoltare e guardare Nastro Magnetico che è il primo singolo che alla fine di settembre ha anticipato “Dove sei pt.2”.

Nastro Magnetico è una sceneggiatura da ascoltare: nasce per essere prima di tutto raccontata, poi musicata e infine filmata. Una trama contorta, non lineare, di quelle da film d’autore che non è detto abbiano ben chiaro dove andare a parare e che confonde la linea del tempo, centro nevralgico e tematico del disco, così come quel “dove sei” senza punto interrogativo, che in questo non-film emerge come costante.

Il matrimonio tra narrazione e musica nasce grazie alla preziosa collaborazione con i Mokadelic diventati ormai un punto di riferimento della composizione di musica per cinema che hanno sposato l’idea e realizzato una sinfonia imponente per accompagnare la narrazione. L’idea si è poi fatta “cinema” grazie alla collaborazione con il collettivo Zero che ne ha realizzato un cortometraggio riscrivendo in parte il soggetto e stratificandone così i livelli e le possibili interpretazioni.

E poi, a due giorni dall’uscita della parte conclusiva del doppio album è uscito il singolo “Per sempre”, che è «un abbraccio molto forte».