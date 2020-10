International Tour Film Festival: ecco tutti i vincitori

International Tour Film Festival: da Riccardo Di Pasquale a Janet De Nardis, ecco tutti i vincitori della nona edizione

Si è conclusa con la celebrazione dei vincitori la nona edizione dell’International Tour Film Festival, la kermesse ideata e diretta da Piero Pacchiarotti. Per il primo anno le cinque giornate di festival si sono svolte presso l’Hotel San Giorgio di Civitavecchia. Il responsabile della comunicazione e marketing è Andrea Stranieri. La cerimonia di premiazione è stata condotta da Anastasia Vasilyeva e Simone Gallo. Molte le personalità che sono state premiate in una serata dove “il tema della ripartenza del settore audiovisivo” è stato il protagonista. Tra i premi speciali della serata L’ITFF Premio Cinema a Francesca Antonelli, L’ITFF Premio Produttore dell’anno a Riccardo Di Pasquale consegnato dalla moglie l’attrice Roberta Giarrusso (premiata nella prima serata con l’ITFF Fashion Award), l’ITFF Cinema Project Award a Janet De Nardis, l’ ITFF Culture and Journalism a Mariella Anziano. Non sono mancate le emozioni con la proiezione del videoclip dell’attore Carlo Belmondo. Il suo brano “Prendi la mia mano” è un inno alla vita, una campagna sulla sicurezza stradale. “In un attimo la nostra vita può cambiare, questo è il messaggio che voglio lanciare con il mio brano: fate attenzione, non pensate ‘questo a me non potrà mai succedere’. La vita è più importante di un messaggio su WhatsApp.” Queste le parole dell’attore.

Super ospite della serata Clara Serina, l’inconfondibile voce de I Cavalieri del Re che ha cantato e fatto cantare gli ospiti sulle note di “Lady Oscar”. Oltre mille le opere arrivate in questa edizione.

A termine della serata il patron della manifestazione ha dato appuntamento con la decima edizione del 2021, ma ancora tante news ci aspettano in questo 2020 dall’International Tour Film Festival, sempre al fianco dei giovani. Il Festival ha ricevuto il supporto del Comune di Civitavecchia, Mibact, Regione Lazio e Enel.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

MIGLIOR FICTION 2020

Pizza Boy di Gianluca Zonta (Italia, 2019)

ITFF MIGLIOR ANIMAZIONE 2020

KING OF THE HOUSE di Zige Zhang (USA, 2019)

ITFF MIGLIOR DOCUMENTARIO 2020

Палех (Palekh – Back on the map) di Alexander Abramov (Russia, 2019)

ITFF MIGLIOR FILM TURISTICO 2020

Where your skin begins di Daniel Díaz e Gloria Tejero (Spagna, 2018)

ITFF MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO 2020

Qualcosa Rimane di Francesco D’Ascenzo (Italia, 2019)

ITFF PREMIO DELLA CRITICA 2020 e vincitore assoluto del festival

Non può di Luca Vecchi (Italia, 2019)

ITFF2020 CONCORSO LETTERARIO “UN MARE DI LIBRI”

Primo classificato

IL NERO SGUARDO DEI MERLI di Giorgio Leonardi

Secondo classificato

SINDROME ASSASSINA di Bruno Pronunzio

Terzo classificato

L’AMORE CHE RESTA di Alessia Giovannini

ITFF CONCORSO VIDEOVERSI 2020

Primo classificato

L’INCUBO DELLA NATURA di Simone Santini

Secondo classificato

TI LASCIO UN FILO D’ERBA di Francesco Madonna

Terzo classificato

LE BREZZE SPIRANO di Mattia Cattaneo

ITFF2020 CONCORSO MUSICOSPLAYER

Primo classificato

LA TABACCAIA DI FEDERICO FELLINI NEL QUARTIERE DORMITORIO di Fabio Fontana

Secondo classificato

TRE SPIRITI ALLEGRI E MEZZO di Maria Elena Masetti Zannini

Terzo classificato

THANK YOU di Carmela Vituzzi

ITFF2020 CONCORSO “Cittadini consapevoli e attivi per il Paesaggio e l’Ambiente”

Migliore opera assoluta

Casa Patrimonium regia di Louise Pedrotti – Liceo Internazionale Saint Germain-en-Laye (Saint-Germain-en-Laye, Francia)

Seconda opera classificata

Articolo 9 Social regia della Classe 1° ASCP DAD 2020 -ISISS Marco Polo (Cecina)

Terza opera classificata

La natura bacia il Covid – Contagio regia di Andreina Simmini – IISS Marzolla Leo Simone Durano (Brindisi)

Premio Speciale: Migliore realizzazione

Storia di un muro regia di Massimo Mondini – Liceo Internazionale Saint Germain-en-Laye (Saint-Germain-en-Laye, Francia)

Premio Speciale: Migliore ideazione

Visitatori del passato al tempo del Covid regia di Jean Dominique Lefevbre e Paolo Fersino -Liceo Internazionale Saint Germain-en-Laye (Saint-Germain-en-Laye, Francia)

Menzione: Migliore impatto, trailer

La terra ha ripreso a girare regia di Héloïse Bertel – Collège les Hauts Grillets (Saint-Germain-en-Laye, Francia)

Trofeo APIDGE “Articolo 9 della Costituzione”

Mirabile Italia di Elena Armellini