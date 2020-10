Colite ulcerosa: nuove conferme di efficacia per filgotinib

Filgotinib efficace nell’induzione della remissione e nel mantenimento in pazienti con colite ulcerosa secondo nuovi dati dello studio SELECTION di fase 2b/3

Ulteriori dati dello studio SELECTION di fase 2b/3 che valuta filgotinib in 1.348 pazienti naïve o già trattati con biologici per la gestione della colite ulcerosa attiva (CU) da moderata a grave hanno dimostrato un’efficacia e una sicurezza sostenute. I risultati sono stati presentati al meeting virtuale della United European Gastroenterology Week 2020.

Gilead Sciences e Galapagos hanno collaborato per lo sviluppo di filgotinib, un inibitore orale selettivo per JAK1, che viene somministrato una volta al giorno.

La colite ulcerosa (UC) è una malattia cronica caratterizzata da infiammazione del rivestimento mucoso del colon e del retto. Una malattia sempre più diffusa, l’UC ha un impatto significativo sulla qualità della vita di oltre 2 milioni di persone in tutto il mondo.

Nonostante i trattamenti attuali, molti pazienti sperimentano urgenza fecale, incontinenza, diarrea sanguinolenta ricorrente e necessità di svuotare frequentemente l’intestino, spesso accompagnata da dolore addominale, scarso sonno e affaticamento.

“Rimane un enorme bisogno di trattamenti che possono raggiungere risultati clinici significativi e sostenuti nella colite ulcerosa”, ha detto Laurent Peyrin-Biroulet, del Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Lorraine in Francia, che ha presentato lo studio di mantenimento SELECTION. “Questi risultati hanno mostrato che filgotinib in una formulazione orale ha ridotto il sanguinamento e la frequenza delle feci ottenendo anche la remissione valutata attraverso una serie di misure, tra cui l’endoscopia e l’istologia”.

Lo studio SELECTION ha incluso pazienti naïve ai biologici, per i quali la precedente terapia convenzionale aveva fallito, così come pazienti già trattati con biologici, un’alta percentuale dei quali non aveva risposto ad almeno due diverse linee di farmaci biologici precedenti.

In totale, il 43% dei pazienti nella coorte già trattati con biologici aveva fallito il trattamento sia con un inibitore del TNF che con vedolizumab. Lo studio ha consentito l’arruolamento di pazienti che stavano assumendo steroidi e/o immunomodulatori, inclusi metotrexato, mercaptopurina (6-MP) o azatioprina, come farebbero nella pratica clinica del mondo reale.

I dati hanno mostrato che una percentuale significativamente più alta di pazienti trattati con filgotinib 200 mg, rispetto al placebo, ha raggiunto la remissione clinica alla settimana 10 (26,1% vs 15,3%).

Inoltre, il 24,5% dei pazienti trattati con filgotinib 200 mg ha raggiunto la remissione del Mayo Clinic Score, contro il 12,4% del placebo, la remissione endoscopica è stata osservata nel 12,2% dei pazienti contro il 3,6% e la remissione istologica del 35,1% contro il 16,1%.

Alla settimana 58, il 37,2% dei pazienti trattati con filgotinib 200 mg ha raggiunto la remissione clinica, rispetto all’11,2% del placebo. Una remissione clinica sostenuta è stata osservata al 18,1% rispetto al 5,1% del placebo.

Inoltre, il 27,2% dei pazienti trattati con filgotinib 200 mg ha raggiunto una remissione clinica di sei mesi senza corticosteroidi alla settimana 58 rispetto al 6,4% del placebo.

Sul fronte della sicurezza, l’incidenza di eventi avversi (EA), eventi avversi gravi e interruzioni dovute a eventi avversi è stata simile nei gruppi filgotinib e placebo sia nel periodo di induzione che in quello di mantenimento dello studio.

Sono stati osservati gli eventi avversi più comuni di infezioni gravi, herpes zoster, trombosi venosa, embolia polmonare e perforazione gastrointestinale.

Due decessi sono stati osservati nel braccio di mantenimento con filgotinib 200 mg, sebbene siano stati considerati non correlati al farmaco in studio.

All’inizio di maggio, le aziende hanno annunciato che lo studio ha raggiunto gli endpoint primari di proporzioni statisticamente significative di pazienti trattati che hanno raggiunto la remissione alla settimana 10 e mantengono la remissione alla settimana 58, entrambi rispetto al placebo.

