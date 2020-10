Niall Horan live in streaming a novembre

Un concerto in streaming per beneficenza: Niall Horan si esibirà live a novembre dalla Royal Albert Hall di Londra

Niall Horan torna live dal palco della Royal Albert Hall di Londra. L’ex One Direction si esibirà in streaming il 7 novembre in un evento di beneficenza a sostegno della sua troupe e del fondo internazionale #Weneedcrew, che finanzia i lavoratori del settore musica di tutto il mondo.

I fan potranno assistere al live scegliendo uno dei quattro fusi orari messi a disposizione. I biglietti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili a questo LINK.

A causa del Coronavirus e della conseguente emergenza sanitaria ancora in corso, Horan ha dovuto cancellare il suo “Nice to meet ya tour” lasciando senza lavoro tutto il personale addetto alla preparazione e allo svolgimento dei concerti.

“So che gli eventi live sono qualcosa che mancano a tutti – ha detto Horan presentando il concerto – e fino a quando riusciremo a tornare voglio mettere in luce le incredibili persone che lavorano nei tour e rendono questi eventi possibili e il sui sostentamento in questi mesi è stato fortemente colpito”.

Così nasce l’idea di organizzare un evento dedicato: “Sto organizzando questo live per far crescere la consapevolezza sull’immenso valore che (queste persone, ndr) donano all’industria amata da molti e fare qualcosa per aiutare le loro famiglie. Chiedo ai miei fan di supportarli con me e comprare un biglietto se potete e incoraggio tutti gli artisti a fare lo stesso”.