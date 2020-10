GF Vip: bufera per le frasi di Balotelli, Codacons chiede la chiusura

Grande Fratello Vip: il Codacons chiede la chiusura del reality dopo la battuta di Balotelli rivolta a Dayane Mello. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata

Il Codacons, nelle ultime ore, si è scagliato contro Mediaset. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha richiesto la chiusura immediata del Grande Fratello Vip a seguito della battuta sessista di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello, in diretta venerdì su Canale 5. Il calciatore è entrato nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo fratello Enock, tra i concorrenti di questa edizione.

Inoltre, Carlo Rienzi, presidente del Codacons ha richiesto una multa salatissima per Mediaset, accusata di mandare messaggi diseducativi e pericolosi al pubblico.

“Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Grande Fratello Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose. Lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza. Specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari. Pertanto il Codacons chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma. E presenterà lunedì un esposto contro il Grande Fratello Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda“, si legge nell’esposto del Codacons.

LA BATTUTA DI BALOTELLI:

Oltre alla battuta di Balotelli, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), a far infuriare il Codacons e molti utenti del web è stato Alfonso Signorini. Il conduttore, invece di far presente al calciatore la gravità della sua battuta infelice, lo ha spalleggiato e questo non è piaciuto a molti.