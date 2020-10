“Famoso” è il nuovo disco di Sfera Ebbasta

Per Sfera Ebbasta è arrivato il momento di svelare le carte del suo nuovo progetto. Il rapper ha annunciato, su tutti i suoi canali social, “Famoso”, il suo quarto disco di inediti fuori il 20 novembre per Island Records. Tredici le tracce, che vedono Charlie Charles come produttore esecutivo del progetto.

Il producer non è, però, l’unico coinvolto nel disco. È la tracklist a far crescere l’hype dei fedelissimi dell’artista di Cinisello Balsamo. Tanti i featuring. Spiccano gli internazionali Future, Offset, J Balvin, 7Ari, Steve Aoki e Lil Mosey. Tra i produttori d’oltreoceano, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è Diplo. Marracash e Gué Pequeno sono gli unici ospiti italiani.

Nella cover del disco, già disponibile in preorder, Sfera è il protagonista di un quadro osannato da ragazzi e ragazze. Una dimensione che non è tanto lontana dalla realtà. Tre dischi alle spalle e un X Factor come giudice, Sfera Ebbasta ne ha di certo fatta di strada da quando ha iniziato il suo percorso. Questo nuovo lavoro celebra gli anni di sacrifici e il successo, come aveva anticipato in qualche modo lo stesso rapper nel video teaser del progetto pubblicato qualche giorno fa.