Despacito è ancora il video più visto di YouTube

Despacito di Luis Fonsi è ancora il video più visto di YouTube: il brano, la “Latin Song” del decennio per Billboard, ha superato i 7 miliardi di views

Era il 13 gennaio 2017 quando Luis Fonsi lanciava insieme a Daddy Yankee “Despacito”. Oggi, dopo oltre tre anni, il video della canzone è ancora il più visto su YouTube.

In questi giorni ha, infatti, superato i 7 miliardi di view, un numero sorprendente che si avvicina a quello della popolazione mondiale. Vero e proprio tormentone, “Despacito” ha conquistato, negli anni, Grammy Awards, certificazioni di platino e diamante (la più alta certificazione data dalla Recording Industry Association of America) e non poche numero uno. Il brano è diventato, a soli sei mesi dalla pubblicazione, il più ascoltato sulle piattaforme di streaming.

La canzone, proprio per tutti questi traguardi, è la ‘Latin song’ del decennio. A stabilirlo è Billboard, che ha premiato il cantante e Daddy Yankee, anche lui nel brano, ai suoi Latin Music Awards 2020. Le due superstar, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si sono esibite alla cerimonia cche si è svolta in diretta dal BB&T Center di Sunrise in Florida.