Per la terza settimana di fila Bloody Vinyl è ancora il disco più venduto in Italia: il rap domina, lo inseguono Mecna e Speranza

Per la terza settimana consecutiva, “Bloody Vinyl” di Slait, tha Supreme, Low Kid e Young Miles è il disco più venduto della settimana secondo FIMI/Gfk. Con oltre 70 milioni di stream, il disco conferma la sua forza, che già nella sua settimana di debutto era balzato al primo posto della classifica.

È il rap a dominare tutte le prime tre posizioni. Debutta al secondo posto “Mentre nessuno guarda”, il secondo album di Mecna, che al momento ha collezionato 12 milioni di stream.

Chiude il podio Speranza, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), debuttando al terzo posto con “L’ultimo a morire”. Un album di riscatto che sventola le bandiere (non solo metaforicamente) delle minoranze, tema molto sentito per il rapper italo francese che trova nel pubblico il supporto per proseguire il suo viaggio.