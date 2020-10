X-Factor 2020: i nomi dei cantanti in gara

Con la ‘Last call’, si sono chiuse le selezioni per la nuova edizione di X-Factor in partenza giovedì 29 ottobre su Sky Uno in prima serata. I giudici Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton hanno tirato le loro conclusioni e scelto ognuno, i tre nomi che li rappresenteranno sul palco.

X-Factor 2020, ecco chi vedremo ai live

Manuel Agnelli, al quale sono stati affidati i gruppi come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dopo un consulto con l’illustratore e fumettista Gipi ha scelto di portare con sé Little Pieces of Marmelade, Manitoba e Melancholia. Mika, rappresentante degli over che ha scelto di affidarsi ai consigli dell’artista Francesco Vezzoli ha optato invece per Vergo, Eda Marì e N.a.i.p. Le categorie degli under vedono tra le donne guidate da Hell Raton, consigliato da Lazza e Mara Sattei, CmqMartina, Casadilego, Mydrama e tra gli uomini di Emma che si è avvalsa dell’aiuto di Dardust, Blue Phelix, Blind e Santi. Fuori tra le polemiche Roccuzzo.