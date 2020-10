Porto Rubino arriva il 28 ottobre su Sky Arte

Porto Rubino, il documentario di Renzo Rubino, arriva il 28 ottobre su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky). L’appuntamento è per le 21.15

“Porto Rubino”, il docu-film ideato da Renzo Rubino e diretto da Fabrizio Fichera, arriva il 28 ottobre su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky). L’appuntamento è per le 21.15. Il film sarà anche disponibile on demand e in streaming su Now Tv.

Prima, però, “Porto Rubino” è stato presentato alla Casa del Cinema di Roma in Villa Borghese durante la 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

“Porto Rubino” è il racconto del viaggio di Renzo Rubino da Polignano a Mare a Taranto, passando per porti, incontri, serate e live suggestivi a bordo dell’imbarcazione Tramari, alla ricerca di pericoloso mostro marino, divoratore del mare: la plastica.

Compagni di viaggio di questo marinaio d’eccezione sono, tra gli altri, Diodato, Paola Turci, Gino Castaldo, Bugo, Giuliano Sangiorgi, Vasco Brondi, Noemi: storie di amici musicisti, pescatori, ex contrabbandieri e amici, che vivono e amano il mare, hanno a cuore la sua salute e aiuteranno Renzo ad affrontare il Mostro.

Rubino, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), parte dalla sua imbarcazione da Polignano a Mare, passando da Monopoli, per poi dirigersi verso Brindisi. Il viaggio prosegue non troppo liscio per Frigole verso Otranto, per poi approdare a Taranto e finire in una festa piena di amici.