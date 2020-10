Osmosi sentimentale: le foto di Tonino Novelli nel mese della prevenzione hanno immortalato anche donne in cura per il cancro

“Un viaggio durato tre anni in un mondo ‘al femminile’ fatto di scatti nati da incontri casuali, accompagnati solo dalla luce naturale proveniente da una finestra. Donne ritratte nella normalità più estrema, donne in cura oncologica, chemioterapia o che hanno subito mastectomia. Un attimo per conoscersi e dar vita ad ‘un’osmosi di sentimenti’”. E’ questa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la mostra itinerante spiegata dall’autore, il fotografo tiburtino Tonino Novelli, partita da Tivoli e organizzata dalle Associazioni Welcome to Tivoli in collaborazione con “Per Lei” e ColtiviAmolavita, realtà del territorio impegnate nella prevenzione per le patologie oncologiche, nel sociale e nell’inclusione sociale.