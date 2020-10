PrestitiOnline rafforza la partnership con Cofidis

PrestitiOnline S.p.A. e Cofidis S.p.A., società francese specializzata nel credito a distanza, consolidano la partnership strategica avviata nel 2013

PrestitiOnline S.p.A.- Società leader nel mercato Italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto e Cofidis S.p.A. – Società francese specializzata nel credito a distanza, siglano il consolidamento della partnership strategica, avviata nel 2013, e presentano al mercato una nuova esclusiva offerta rivolta ai prestiti personali.

Cofidis ha sviluppato in oltre 20 anni di presenza sul mercato italiano un modello di business innovativo e prodotti unici per i clienti; è riconosciuta per la sua offerta di soluzioni personalizzate, flessibili e convenienti.

Con il nuovo accordo commerciale, a partire dal 22 Settembre, Cofidis ha reso disponibile su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it, i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline, una nuova soluzione di prestito personale 100% digitale, com’è nel DNA di Cofidis. Infatti sarà possibile richiedere un prestito personale direttamente on line e ricevere una prima risposta immediata alla richiesta, comodamente da casa a condizioni di tasso particolarmente vantaggiosi.

“L’introduzione dell’offerta di Cofidis ci consente di accrescere ulteriormente la gamma di prodotti di PrestitiOnline che conta già oggi 14 banche e finanziarie che offrono prestiti personali e cessioni del quinto – dichiara Alessio Santarelli, Direttore Generale della Divisione Core Broking del Gruppo MutuiOnline e Amministratore Delegato di PrestitiOnline.it – e si unisce ad una serie di nuove iniziative volte ad innovare il servizio per i consumatori in cerca della migliore offerta di finanziamento per l’acquisto di beni o servizi.

“Da sempre Cofidis offre soluzioni innovative di credito, 100% digitali e richiedibili comodamente da casa”, afferma Luca Giacoma-Caire, Direttore Marketing di Cofidis. “Grazie alla partnership con Prestitonline.it ancora più clienti potranno realizzare i propri progetti: l’acquisto di un’auto, ristrutturare casa o liquidità per spese personali, attraverso una customer experience digitale, innovativa ed a condizioni particolarmente competitive”.

PrestitiOnline S.p.A. (sito principale: www.prestitionline.it) è una società leader nel mercato italiano della distribuzione di Prestiti Personali e Cessioni del Quinto tramite internet ed è nata nel 2001 dall’esperienza nel settore della comparazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A., holding di un gruppo di società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: www.gruppomol.it).

CofidisSpA, (www.cofidis.it) presente sul mercato italiano dal 1996, è leader d’innovazione nel credito al consumo e nelle soluzioni per i pagamenti. Fa parte del Gruppo Europeo Cofidis Participations, presente in 9 paesi con 30 milioni di clienti in Europa, il cui principale azionista è Crédit Mutuel Alliance Fédérale, uno dei più grandi gruppi bancari francesi