Arriva in libreria il ricettario ufficiale di Friends: un volume per ricreare a casa i piatti iconici della serie Tv

Dal classico tacchino di Monica ai biscotti della nonna di Phoebe, passando per il panino con le polpette di Joey. Arriva in libreria e online con Panini Comics ‘Friends: Il ricettario ufficiale’, la guida definitiva per preparare i piatti memorabili della serie.

Disponibile a partire dal 29 ottobre al prezzo di 25 euro, il volume contiene oltre 70 ricette ispirate alla leggendaria sit-com, facilmente ricreabili grazie a semplici istruzioni step-by-step arricchite da bellissime immagini. Dagli stuzzichini alle portate principali, fino ad arrivare a dessert e drink, ogni capitolo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) include piatti iconici come la zuppa inglese di carne di Rachel, il sandwich impareggiabile di Ross, i cibi veggie di Phoebe, la ‘roba fritta con formaggio’ preferita da Chandler e, naturalmente, la cena del Ringraziamento di Monica.