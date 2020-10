Gal Gadot sarà Cleopatra nel film di Patty Jenkins

Gal Gadot sarà Cleopatra nel film diretto da Patty Jenkins: la coppia torna a lavorare insieme dopo Wonder Woman

In attesa di vederla il 14 gennaio 2021 sul grande schermo nei panni della super amazzone in Wonder Woman 1984, Gal Gadot è stata scelta per interpretare Cleopatra nel biopic sulla regina egizia. Ad aggiudicarsi la produzione del dramma epico, come si legge su Deadline, è stata Paramount Pictures, che ha avuto la meglio su Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Netflix ed Apple Tv.

Dopo Wonder Woman, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’attrice israeliana sarà diretta nuovamente da Patty Jenkins. La sceneggiatura, invece, è stata affidata a Laeta Kalogridis, che ha già lavorato in progetti del calibro di Shutter Island, Alexander e Alita: L’Angelo della Battaglia. Inoltre, la Gadot non sarà soltanto la protagonista del film ma anche la produttrice esecutiva. Un’impresa non facile per l’attrice, che avrà sulle sue spalle il peso del confronto con Elizabeth Taylor. La celebre “Liz” ha interpretato Cleopatra nell’omonimo film del 1963 di Joseph L. Mankiewicz. Il colossal, celebre per il suo spropositato budget, si è aggiudicato ben 9 premi Oscar.