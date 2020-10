Ezio Guaitamacchi racconta le ultime ore di 50 rockstar

Da Leonard Cohen a XXX Tentacion, da Kurt Cobain a Lou Reed: la morte di alcune icone del rock è ormai leggenda. Così il giornalista musicale e scrittore Ezio Guaitamacchi raccoglie in un libro gli ultimi istanti di vita di 50 celebrità. L’opera, intitolata “Amore, morte e rock’n’roll” – le ultime ore di 50 rock star: retroscena e misteri, si rivolge ad un’ampia fetta di pubblico, dal cultore del genere al curioso, dal lettore di gialli al rockettaro incallito, riuscendo a soddisfare anche i più esigenti.

indaga le storie di quelle rockstar le cui morti, causate da eventi drammatici, coincidenze incredibili o circostanze imprevedibili, sono rimaste circondate da un alone di mistero che ha dato vita a mille speculazioni. Illustrato dail libro raggruppa per tipologia di “crimine” gli ultimi momenti di diverse leggende della musica, corredando ogni storia con immagini d’archivio, box di approfondimento, citazioni e canzoni che fanno da “colonne sonore” ai racconti. Arricchiscono il volume le prefazioni di(una delle groupie più iconiche negli anni Sessanta e Settanta). Scritto in modo originale e appassionato, documentato con puntualità e rigore giornalistici,presenta retroscena, curiosità, aneddoti e tesi alternative, con una speciale attenzione al rapporto a volte inscindibile fra le infauste fini delle rockstar e i loro amori, analogamente alla tradizione anglo-americana delle “murder ballad”.