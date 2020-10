Ariana Grande presidente USA nel video di Positions

Ariana Grande presidente degli USA nel video di Positions: fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo della popstar

E’ disponibile da oggi ‘Positions’, il nuovo singolo di Ariana Grande. Il brano è il primo estratto dal sesto album in studio della popstar, in arrivo a fine ottobre.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, il video ufficiale diretto da Dave Meyers. La clip vede Ariana Grande nei panni del Presidente degli Stati Uniti, attorniata da uno staff tutto al femminile tra conferenze stampa, celebrazioni e passeggiate nel giardino della Casa Bianca. In poche ore, il video ha già superato le 6 milioni di views.

Il nuovo album di Ariana Grande arriverà a quasi due anni di distanza da ‘thank u, next’, acclamato disco pubblicato l’8 febbraio del 2019 che, oltre ad aver ricevuto il plauso della critica, ha esordito alla prima posizione della Billboard Chart.

Ariana Grande è stata anche protagonista di questa primavera con 'Stuck With U', brano in collaborazione con Justin Bieber il cui ricavato è andato alla 1st Responders Children's Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l'emergenza Covid-19. Successivamente, ha partecipato a 'Rain On Me' di Lady Gaga, che ad oggi conta oltre 237 milioni di views su YouTube e quasi 407 milioni di stream su Spotify.