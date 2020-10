Slait torna con BV3, nuovo capitolo di “Bloody Vinyl”

Slait è tornato con un nuovo capitolo della saga “Bloody Vinyl”: BV3 raccoglie 25 artisti della scena urban e rap contemporanea

Cinque anni dopo l’ultimo volume, Slait è tornato con un nuovo capitolo della saga “Bloody Vinyl”. È disponibile “BV3”, un progetto mastodontico che raccoglie 25 artisti della scena urban e rap contemporanea e completa una trilogia nata nel 2012 per volere del produttore.

Questa volta, però, Slait non è solo alla direzione artistica. Il dj si avvale della collaborazione di nomi non da poco: tha Supreme, Low Kidd e Young Miles. Insieme hanno lavorato a 15 nuove tracce in un mix di sonorità che si muovono tra urban, rap e una corrente latina che è ripresa in più tracce. Non manca, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il mood generale tipico della Machete Crew.

Lo stile di ogni producer si amalgama così in un lavoro verso cui c’era non poco hype. E, scorrendo la tracklist, i nomi che fanno venir voglia di ascoltare questo nuovo mixtape non sono pochi. Troviamo, infatti, pilastri come Fabri Fibra, Gué Pequeno, Salmo e Jake La Furia e le nuove stelle del rap attuale: Lazza, Dani Faiv, Capo Plaza, Massimo Pericolo, MadMan, Nitro, Rosa Chemical, Drast, Sir Prodige, Shiva e Madame. Quest’ultima collabora in uno dei pezzi più belli della tracklist, “Weekend”. Le influenze latine le troviamo, invece, con Hell Raton (neo giudice di X Factor) e Davido. Si aggiungono anche Coez e Mara Sattei. Citare tutti i nomi è praticamente impossibile.

Ecco la tracklist completa del disco ↓