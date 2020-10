Il 24 ottobre Fulminacci è il protagonista di Indie Jungle in prima serata su Sky Arte: un viaggio nella musica del giovane cantautore romano

Buona la prima per Indie Jungle! Il format di Sky Arte dedicato alla musica (indie) dal vivo che sabato scorso ha inaugurato con un live e contenuti speciali di Frah Quintale.



Il secondo appuntamento, in programma sabato 24 ottobre alle 20:30, è dedicato a Fulminacci. Vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima con il suo acclamato disco d’esordio “La Vita Veramente”, il talentuoso cantautore romano si è da subito distinto per la sua versatilità e per la rara intelligenza emotiva che caratterizza le sue canzoni e la sua poetica. La puntata sarà anche on demand e in streaming su NOW TV.

Nel frattempo si può vedere Frah Quintale a Indie Jungle in chiaro in streaming su https://video.sky.it/. Ogni settimana, infatti, sarà possibile rivedere sul video portale di Sky la puntata integrale andata in onda il sabato precedente.