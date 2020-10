“Bilocale” è il nuovo singolo del freestyler Ngawa

“Bilocale” è il nuovo singolo dell’inarrestabile freestyler Ngawa: il brano, disponibile online, racchiude gli svariati mondi dell’artista

Ngawa è per metà francese e per metà centrafricano, ma nasce e vive a Montespaccato, borgata di Roma Nord-Ovest: 00166 le sue coordinate di vita. Fa rap da sempre per natura ed è un freestyler inarrestabile e carismatico. Dopo “MaNgio EP”, l’EP del 2018 in combo con Maggio, ha fatto uscire Flic, il primo singolo. Da oggi suona Bilocale, un pezzo tutto nuovo prodotto da SUPER e pubblicato da Oyez!

Bilocale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), racchiude in “due stanze” gli svariati mondi dell’artista romano: l’esperienza dei freestyle in piazza; le vibes francesi che danno una marcia in più al suo stile; le reminiscenze della musica tradizionale africana; il pop e il cantautorato italiano, asciugati di ogni cliché e rivisti in chiave estremamente originale, quasi irriconoscibile. Il tutto veicolato con un linguaggio estroso e senza peli sulla lingua, solo all’apparenza semplice.

«Essere nato a Roma e avere origini africane mi ha dato una lettura differente della vita. A casa avevo un mondo e fuori un altro: io sono l’insieme dei due».