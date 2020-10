Pac-Man diventa un battle royale per Stadia: la demo

Una lotta per la sopravvivenza in una divertente versione retrò dei videogame battle-royale. Bandai Namco ha annunciato ‘Pac-Man Mega Tunnel Battle’, nuovo capitolo del franchise di Pac-Man sviluppato interamente in multi-player. Il titolo, in arrivo il 17 novembre, sarà giocabile su PC, laptop, tablet, smartphone e TV in esclusiva per Stadia, la piattaforma cloud gaming di Google. Nel frattempo potrà essere provato gratuitamente grazie alle demo disponibile fino al 27 ottobre a questo link https://stadia.google.com/games/pac-man-mega-tunnel-battle



Creato per celebrare il 40° anniversario del popolare videogame, in ‘Pac-Man Mega Tunnel Battle’ fino 64 giocatori si sfideranno in astuzia per diventare l’ultimo Pac-Man in piedi. Oltre a farsi strada tra intricati labirinti e a scontrarsi con gli immancabili fantasmini, gli utenti potranno ‘attaccare’ gli avversari mangiando i loro punti e invadendo il loro territorio.

Il titolo introduce anche nuovi power-up che possono cambiare le sorti della battaglia, divertenti skin per personalizzare Pac-Man e una modalità ‘Spettatore’ che consente anche a chi non gioca di diventare una parte influente del gameplay.