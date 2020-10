Travis Scott e Kylie Jenner non sono tornati insieme

Lo scorso weekend Kylie Jenner ha pubblicato due foto con l’ex Travis Scott. Entrambi in posa per ringraziare Givenchy per la sua nuova collezione di abiti. Il gossip si è infiammato da lì a breve lanciando ipotesi di un ritorno di fiamma tra i due.



Ora a smentire una ritrovata relazione è un insider dalle pagine di People. “C’è tanto amore tra Travis e Kylie e sono anche apertamente affettuosi – dice la persona vicina alla coppia – ma non sono tornati insieme e in questo momento non vogliono una relazione stabile”.

Travis e Kylie si sono detti addio dopo due anni a ottobre 2019. Insieme hanno una bambina, Stormi Webster, di due anni. Per lei sono rimasti vicini e – anche durante tutta la quarantena – si sono frequentati con assiduità per dare stabilità alla loro primogenita.

Entrambi sono usciti con altre persone, come racconta ancora la fonte e questo non sembra essere un problema per nessuno dei due. “Sono felici di fare insieme i genitori di Stormi e sono sulla stessa lunghezza d’onda sul come crescerla”, aggiunge l’insider. Insomma, i due ex sono rimasti molto amici tanto che la più giovane delle sorelle Kardashian non ha mai negato che Travis fosse “il suo migliore amico“.

Nel video che segue Kylie e Travis sono insieme per accompagnare la piccola Stormi nel suo primo giorno di scuola ↓

I fan che sognano di vedere Travis e Kylie di nuovo insieme, però, non devono disperare. “Nessuno delle persone a loro care sarebbe sorpreso di vederli tornare insieme alla fine ma non è quello che sta succedendo adesso”, conclude la fonte come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).