Sercho: esce il nuovo singolo “Va bene”

Fuori in digitale, distribuito da Believe, “Va bene”, il primo singolo del nuovo album di Sercho, di prossima uscita. Il rapper classe 1993 nato e cresciuto nella periferia romana, da due anni e mezzo sta lavorando a stretto contatto con il producer PK (Tanta Roba Label) e con lui, grazie a lunghe sessioni in studio, ha iniziato un percorso che, archiviata la prima parte della carriera in cui ha sperimentato vari stili, sta segnando una svolta musicale. “Va bene” è un brano rap contemporaneo dalla forte musicalità.

Sercho ha uno stile che affonda le radici nel rap, come dimostrano flow e incastri metrici, ma nello stesso tempo utilizza linee melodiche e suoni che, potenzialmente, si rivolgono al grande pubblico. “Con ‘Va bene’ – spiega l’artista – vorrei dimostrare come il rap del 2021 possa andare oltre certi schieramenti legati a stili musicali definiti, in altre parole come possa essere destinato a tutti rimanendo credibile e genuino”.

Nel testo, Sercho, ispirandosi a vicende personali, esprime un messaggio di incoraggiamento per chi affronta momenti difficili suggerendo di non perdere mai la speranza di superare “quel senso di vuoto che prima o poi tornerà”.

“Va bene” è il primo passo di Sercho verso un percorso che lo porterà alla pubblicazione di un album interamente prodotto da PK.

