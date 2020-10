Sclerosi multipla: per rituximab bastano basse dosi

Secondo un nuovo studio osservazionale, ulteriori dati suggeriscono che una dose inferiore di rituximab sembra offrire un’efficacia simile con un profilo di sicurezza migliore rispetto a dosi più elevate comunemente utilizzate nella sclerosi multipla (SM). I risultati sono stato presentati al recente ECTRIMS-ACTRIMS 2020, quest’anno noto come MSVirtual2020

«Abbiamo mostrato un numero simile di recidive, lesioni RM nuove/attive ed effetti sulla disabilità con una dose più alta e più bassa di rituximab su un follow-up mediano di 16 mesi» ha detto l’autrice principale, Luciana Midaglia, del Multiple Sclerosis Center of Catalonia (Cemcat) presso l’ospedale universitario Vall d’Hebron di Barcellona. «Ma gli effetti avversi, in particolare la frequenza delle infezioni, sono aumentati nel gruppo ad alto dosaggio».

Il rituximab non è mai stato approvato per questa indicazione, ma è disponibile per molte altre condizioni ed è spesso usato off label per la SM, ha aggiunto. «Sebbene ora abbiamo molta esperienza con rituximab nella SM, un regime di dosaggio non è stato standardizzato» ha osservato Midaglia.

I risultati ottenuti dai due centri catalani coinvolti

L’attuale studio è stato condotto per confrontare l’efficacia e la sicurezza di due diversi regimi di dosaggio di rituximab utilizzati in due diversi centri catalani per la SM. Nel centro di Barcellona, 249 pazienti hanno ricevuto un regime di 2 g EV per i primi tre cicli di 6 mesi seguiti da 1 g ogni 6 mesi successivi (gruppo a dose più alta). Nel centro di Girona, 54 pazienti hanno ricevuto solo una dose di carico di 2 g seguita da 500 mg ogni 6 mesi (gruppo a dose inferiore).

I pazienti sono stati seguiti clinicamente ogni 6 mesi e le scansioni cerebrali RM sono state eseguite al basale e successivamente ogni anno. I campioni di sangue per la sicurezza e il monitoraggio delle cellule B/ immunoglobuline sono stati prelevati 3 mesi dopo le infusioni di rituximab.

I risultati hanno mostrato che il tasso di recidiva annualizzato si è ridotto dell’87% (da 0,4 a 0,05; P <0,001) nella coorte a dose più alta e del 90% (da 0,31 a 0,03; P = 0,018) nella coorte a dose più bassa .Il punteggio della Expanded Disability Status Scale è rimasto stabile o migliorato nell’83% del gruppo a dose più alta rispetto al 72% del gruppo a dose più bassa (P = 0,09).

Le lesioni che potenziano il contrasto sono state ridotte del 92% entro 12 mesi e del 100% entro 36 mesi nel gruppo a dose più alta e dell’81% e 100%, rispettivamente, nel gruppo a dose più bassa. Nuove lesioni T2 erano presenti nel 19% dei pazienti a 12 mesi e nel 12% a 36 mesi nel gruppo a dose più alta e nel 16% e 0%, rispettivamente, nel gruppo a dose più bassa.

Le riduzioni dei livelli di cellule B erano simili con entrambe le dosi. Tuttavia, nel gruppo a basso dosaggio è stato osservato un tasso ridotto di effetti avversi, principalmente infezioni. Queste ultime sono state riportate nel 7,2% del gruppo a dose più alta e nel 3,7% del gruppo a dose inferiore a 1 anno, nel 9,7% contro lo 0% nel secondo anno e nel 9,7% contro lo 0% nel terzo anno. Le infezioni più diffuse erano a carico del tratto urinario, seguite da quelle respiratorie.

Nuove sperimentazioni in corso per confermare i dati

È attualmente in corso uno studio randomizzato di fase 3 per testare una dose ancora più bassa di rituximab. Lo studio, noto come RIDOSE-MS, sta confrontando dosi di mantenimento di 500 mg ogni 6 mesi e 500 mg ogni 12 mesi.

Midaglia ha affermato che la maggior parte dei centri utilizza dosi più elevate di rituximab, simili alla coorte di Barcellona in questo studio. «Dopo questo studio, ora inizieremo un nuovo protocollo e utilizzeremo la dose più bassa per tutti i pazienti con SM» ha detto.

Midaglia ha riferito inoltre che il suo ospedale ha utilizzato ampiamente il rituximab nella SM. Sebbene il rituximab non abbia avuto la convalida di uno studio completo di fase 3, ha aggiunto, «ci sono dati disponibili da diversi studi più piccoli e riteniamo di aver imparato come usarlo nel mondo reale, ma non abbiamo una scheda di dosaggio approvata. Abbiamo iniziato utilizzando la dose approvata per l’uso in condizioni reumatologiche ed ematologiche».

«Anche se non ci sono buoni dati sulla sua efficacia in questi pazienti, riteniamo che abbia qualche effetto. Il rituximab è un farmaco poco costoso e ha una lunga storia di sicurezza in altre condizioni, quindi riteniamo che valga la pena provare» ha concluso Midaglia. «E ora abbiamo dati migliori sul dosaggio ottimale».

Daniel Ontaneda, comoderatore della sessione in cui è stato presentato lo studio, ha dichiarato: «Rituximab non è un farmaco approvato dalla Food and Drug Administration per la SM, ma è stato utilizzato nella pratica clinica in modo piuttosto esteso negli Stati Uniti e anche in Europa. Lo studio è interessante in quanto ha dimostrato che la dose più bassa di rituximab ha ottenuto un buon controllo dell’attività della malattia».