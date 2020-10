Quando non ci sono è il nuovo singolo di Vespro

Fuori per Kumomi / Artist First il nuovo singolo di Vespro, con la produzione di OMAKE. Il brano prosegue la strada del precedente Agave, e lo fa mostrando i lati più scuri, nelle sonorità di OMAKE e nei versi malinconici di Vespro: un brano che rimanda all’r&b d’oltreoceano senza dimenticarsi l’attitudine della melodia italiana. Un punto di incontro tra la scena urban e quella pop.

Quando non ci sono racconta di chi si sente fuori luogo nel mondo. Le paranoie fanno a cazzotti con le certezze e troppo spesso, però, riescono a metterle al tappeto. Voler raccontarsi attraverso l’immagine di una camera disordinata, della scrivania piena di oggetti e del letto sfatto: tutto ciò che si lascia quando ce ne andiamo tutto ciò che siamo, e il disordiine che c’è fuori rispecchia quello che è nella nostra testa.

BIO:

Emanuele Daniele Ruffo aka Vespro, nasce a Napoli il 26 Novembre 1996.

Cresciuto ascoltando r&b e hip hop, muove i suoi primi passi nella musica sin dall’età di 16 anni. Partito come rapper, inizia a sperimentare sonorità più melodiche, anhce grazie alla collaborazione con il produttore Omake. L’11 Gennaio 2019 esce il suo primo singolo interamente cantato dal titolo 512. Da quel momento inizia il sodalizio con Kumomi che lo porterà alla scoperta di sonorità a cavallo tra l’r&b, il pop e la musica elettronica. Da lì l’uscita dei primi singoli, la partecipazione al progetto collettivo di Kumomi DEMOTAPE [intermezzo] e Agave, ultimo singolo sempre prodotto da OMAKE, uscito quest’estate.

Il 2020 è l’anno di KUMOMI

Dopo un 2019 in cui è stato un piccolo contenitore di idee, è il 2020 l’anno in cui Kumomi diventa a tutti gli effetti una casa discografica. L’idea nasce dalla fusione delle due anime del suo fondatore: da una parte in veste di direttore artistico e produttore sotto lo pseudonimo di OMAKE, dall’altra l’esperienza di Francesco maturata in quasi dieci anni come addetto ai lavori nell’industria musicale. Si uniscono alla sfida lanciata da Francesco gli altri due terzi di Kumomi:come Label Manager ecome Creative Director e responsabile della comunicazione dell’etichetta e dei suoi artisti.

https://www.facebook.com/trulyyoursvespro/

https://www.instagram.com/trulyyoursvespro/