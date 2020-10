Previsioni meteo 21 ottobre: ultimi giorni di sole

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 ottobre: prosegue la fase di tempo stabile ma nel weekend cede l’anticiclone e torna il maltempo

La situazione meteo in Italia negli ultimi giorni appare piuttosto tranquilla grazie alla presenza dell’Anticiclone africano che è stato richiamato dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sulla Penisola iberica. Anche nella giornata di oggi non sono attese variazioni sulla Penisola, con cieli sereni e qualche innocuo addensamento nelle ore pomeridiane. Temperature ancora gradevoli nelle ore centrali della giornata, in aumento ulteriore al Sud dove si raggiungeranno valori superiori alle medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS però nel corso del prossimo fine settimana il tempo cambierà drasticamente. Il cedimento dell’anticiclone lascerà infatti spazio a una perturbazione di origine atlantica che tra venerdì e sabato porterà piogge e temporali sulle regioni del Nord e del Centro. In seguito la perturbazione scivolerà verso Sud, portando maltempo anche al meridione.

Intanto per oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, al Nord Italia molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio specie sulle regioni di Nord-Ovest ove non si escludono deboli piogge soprattutto su Piemonte e Liguria. Tra la sera e la notte foschie o nebbie possibili su coste e pianure.

Giornata all’insegna del tempo asciutto sul Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque sia al mattino che al pomeriggio. Dalla serata nuvolosità in aumento sulla Toscana, anche compatta, ma senza fenomeni associati.

In Toscana cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutta la regione, ampie schiarite nel pomeriggio su gran parte del territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con nubi localmente anche compatte sulla costa.

Tempo stabile sulle regioni meridionali per tutta la giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli per lo più sereni ovunque.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.