I Bluedaze online con il brano “Dreamwalk”

Fuori su tutte le piattaforme digitali (RC Waves / Artist First), il nuovo singolo dei: un nuovo capitolo per la band di Varese che, tra dream e psych rock. si avvicina sempre di più al suo disco d’esordio dal titolo Skysurfers, in arrivo quest’autunno. L’album vanta la produzione didei Non Voglio Che Clara.

“Quante persone siamo ogni giorno? Ci piacciono tutte? Chi siamo di notte, al buio, quando nessuno ci vede e ci giudica? In un anno così complicato, fatto di solitudini inaspettate e insicurezze, ce lo siamo chiesti spesso. La parola “Dreamwalk” indica quei momenti in cui ti senti distante dalla realtà, come se stessi vivendo in un sogno. Oltre a rappresentare perfettamente questo momento storico, per noi diventa anche un invito a darsi pace, ad abbassare le armi e a incontrarsi “after midnight, wearing only our doubts”.