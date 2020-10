Auroro Borealo rinvia al 2021 l’Uragano su Milano

Auroro Borealo rinvia al 2021 Uragano su Milano, il concerto speciale ai Magazzini Generali di Milano previsto per il 3 dicembre

Uragano su Milano, il concerto speciale di Auroro Borealo ai Magazzini Generali di Milano previsto per il 3 dicembre, è rimandato al 14 ottobre 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data e sono già disponibili i titoli di ingresso per la tappa del 2021 sul circuito ufficiale Ticketone. Nel frattempo l’artista non si ferma e torna con la sua irriverente frenesia a coinvolgere il pubblico con uno spettacolo tutto nuovo: BOREALISSIMO – IL CABARET DI AURORO BOREALO.

BOREALISSIMO – IL CABARET DI AURORO BOREALO

23 ottobre – Latteria Molloy – Brescia

24 ottobre – Studio Foce – Lugano (CH)

31 ottobre – Arci Bellezza – Milano

BOREALISSIMO – IL CABARET DI AURORO BOREALO è il nuovo spettacolo di Auroro Borealo e Greg Dallavoce. Un mix imprevedibile di canzoni live, stand up comedy, karaoke, improvvisazioni e tante altre soprese. In pieno stile Auroro Borealo, ogni show sarà completamente diverso!

BIO

Attivo come musicista e frontman in diversi gruppi musicali agli inizi degli anni 2000, Francesco Roggero nel 2017 inizia la carriera da solista pubblicando con lo pseudonimo di Auroro Borealo. Il 9 ottobre 2017 esce il suo album di debutto Singoloni, a cui segue una serie di concerti a livello nazionale e la tournée Vieni con me a vedere l’Auroro Borealo Tour. L’8 marzo 2018 esce il suo secondo album chiamato Sappi che ti ho sempre voluto bene, dal quale vengono estratti i singoli Vecchi che urlano, Villano, Trentenni pelati e Il cielo in una stronza. A maggio dello stesso anno partecipa al MI AMI Festival e al Albori Festival. In seguito dall’autunno 2018 intraprende una tournée a livello nazionale.

Il 1º aprile 2019 esce il suo terzo album chiamato Adoro Borealo, contenente diverse collaborazioni tra cui Ruggero de I Timidi, Johnson Righeira, Gianfranco Manfredi, Annie Mazzola, Carlo Pastore e i Punkreas. A maggio dello stesso anno si esibisce al Big Bang Music Fest e per la seconda volta prende parte al MI AMI Festival 2019. A giugno si esibisce al Alibi Summer Fest 2019.

A fine 2019 intraprende un tour sul territorio nazionale chiamato Specialone Tour. Il 21 novembre 2019 partecipa alla trasmissione Viva RaiPlay!. A dicembre 2019 si esibisce all’Hiroshima di Torino e a Bologna. Il 1º gennaio 2020 pubblica il suo quarto disco, intitolato Implacabile. Il 25 gennaio si esibisce dell’Alcatraz di Milano insieme ai Punkreas.

Adesso è l’ora di BOREALISSIMO – IL CABARET DI AURORO BOREALO, lo spettacolo irriverente e unico che ci riserveranno Auroro Borealo e Greg Dallavoce, in attesa che l’URAGANO SU MILANO si possa abbattere con tutta la sua forza nel 2021.

