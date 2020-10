“Power of Love” è il nuovo singolo di Silver. Il brano segna un ritorno al sociale, ambito particolarmente caro all’artista

“Power of Love” è il nuovo singolo di Silver. Il tema, contrariamente a quanto lascerebbe trasparire il titolo, non è sentimentale, ma segna un ritorno al sociale, ambito particolarmente caro all’artista che ha sempre fatto dell’impegno e del volontariato un tratto distintivo del proprio percorso artistico e personale. Il testo esalta il potere dell’amore, al di sopra di ogni altra forma di potere che domina e corrompe la società; l’amore come unica possibilità di opporsi a individualismo, materialismo, violenza, guerra e ogni altro male odierno. Un messaggio forte: una esortazione per tutti, nessuno escluso, ad agire concretamente per rendere migliore il nostro mondo, trovando la giusta e forte motivazione anche nello sguardo della sofferenza di tanti meno fortunati: “e nell’immagine di un bimbo che piange/ vive ogni perché/c’è bisogno di te”, lo stesso “perché” che muore, invece, davanti al pianto di un uomo adulto… Dal punto di vista musicale, “Power of love” è caratterizzato da un mood leggermente rétro, sonorità con accenni blues che da sempre fanno parte del background musicale di Silver. Con una ritmica martellante, volta a sottolineare un testo pieno di energia, e un sapore vintage, caratterizzato dagli inserti di armonica, il brano è un’alternanza di strofe serrate, slogan incalzanti e aperture melodiche.



“Power of Love” ha una storia singolare, viene realizzato con Giancarlo Prandelli, della storica etichetta bresciana Gne Records, presentato in concorso a Sanremo Giovani 2018-19, si classifica tra i 66 finalisti; dopo aver sostenuto l’audizione davanti a Claudio Baglioni a Roma, Silver è però squalificato per una presunta irregolarità, mai chiarita definitivamente (nello stesso anno in cui Ermal Meta e Fabrizio Moro, pur con un problema molto simile, sono proclamati vincitori). Dopo qualche anno, si è deciso di pubblicare il singolo, su richiesta di quanti lo avevo ascoltato ed apprezzato in occasione delle selezioni. Ancora un imprevisto però attende l’uscita del brano: a causa del lockdown la release viene rimandata e si opta per un lancio diverso ed originale, finalizzato a coinvolgere il pubblico e i fans attivamente attraverso uno spot https://www.facebook.com/628186607340313/videos/1217928525228219 realizzato con immagini selezionate dai precedenti videoclip di Silver, rieditate al fine di lanciare un messaggio:

la vita è andata in pausa per un attimo che è sembrato eterno, ora siamo pronti a riaccendere l’interruttore, a premere il tasto “play” e ripartire piano piano. E’ arrivato il momento di tornare alla vita, ai sentimenti veri, non virtuali, ai baci, agli abbracci, all’amore… È questo il potere della vita, il potere dell’amore (Power of Love)…



Si è chiesto, così, al pubblico di premere “Play” e ripartire tutti insieme, proprio dai sentimenti e dagli affetti. Numerosi fans, ma anche amici e colleghi, hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, inviando i propri video, realizzati con il cellulare, che immortalano l’evento per loro più significativo post lockdown: il primo momento in cui si è tornati ad abbracciare una persona cara o a fare qualcosa che era mancato. Il risultato è un videoclip (di prossima uscita) molto originale ed emozionante.

Credits

Autore: Silvio Barbieri

Compositori: Silvio Barbieri – Giancarlo Prandelli

Arrangiamenti: Giancarlo Prandelli

Recording- Mixing – Masterig @ GNE Records (Brescia) by Giancarlo Prandelli

Label: Gne Records

Pubblishing: Musica Viva Edizioni Musicali