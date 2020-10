Massimo Russo online sulle piattaforme digitali con il primo EP “Jungle”: nel concept album si fondono sonorità Jungle, Drum’n’Bass, Pop Elettronica

“Jungle ” è il primo EP di Massimo Russo, quattro brani inediti + 1 brano cover, in cui si fondono sonorità Jungle, Drum’n’Bass, Pop Elettronica.

Si tratta di un concept album, nei cinque brani vi è l’esigenza di trasmettere più lati dello stesso pensiero: un pensiero positivo sulla capacità di crescita personale e sulla capacità nell’affrontare le situazioni difficili della vita, capacità che ognuno è in grado di raggiungere.

L’unione e l’amore per sopravvivere in un Mondo/Giungla (Jungle ), la Musica sempre presente in ogni momento, bello o brutto, della vita ( Music is All Around ), una Ode a tutti gli uomini costretti a diventare Soldati che hanno dovuto continuare a marciare in una Guerra Inutile come tutte le Guerre, allegoria di chi affronta le avversità della vita con coraggio (They Go On ), un invito a pensare in grande e a non arrendersi di fronte ai fallimenti ( King Size Project ) e infine una cover omaggio all’attrazione naturale e positiva (Shape of You, Ed Sheeran )

“ This world is a jungle…Hold me tight ”

Massimo Russo è un batterista italiano, Musicista e Seminarista di grande talento ha tenuto numerosi seminari in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Cina, USA.

Nel suo progetto Massimo è Cantante, Tastierista, Compositore e Arrangiatore e per questo motivo il messaggio principale è quello del credere nelle proprie idee e capacità.

Il Live è suonato da Un Unico Musicista, Massimo infatti suona dal vivo Batteria, Tastiere e canta alcuni dei suoi brani, ispirandosi moltissimo a batteristi come Jojo Mayer e Josh Dion.

Alcuni brani sono eseguiti con solo batteria su Backing Tracks, altri con Batteria, Tastiera e Loop dal vivo.

Nell’ EP Massimo si è avvalso delle bellissime voci di Alessandra Chiarello

( Shape Of You ) e Mattia Tenuta ( Music is All Around ) e del grande talento alle Tastiere di William Preite e infine della Conoscenza e Professionalità nel Mastering e Mixing di Andrea Mitidieri.

La grafica e il “personaggio” sono frutto della creatività di Alice Madonini, videomaker inoltre del video clip ufficiale di “Jungle “

Per Info e Ascolti

https://open.spotify.com/album/5ke8r8BJyP1hGVo1m1cfBe

https://www.facebook.com/MassimoRussoDrummer/

https://www.instagram.com/massimorussodrum/

http://massimorussodrum.com/official-website/

http://massimorussodrum.com/jungle-home-page/

https://www.youtube.com/channel/UCPSXUY6tI9g3WJVD1JHuQWQ