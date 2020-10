Conte telefona a Chiara Ferragni e Fedez

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a Chiara Ferragni e Fedez di sensibilizzare i propri seguaci sui social all’utilizzo della mascherina come protezione nell’emergenza Coronavirus ancora in corso. A riferirlo è lo stesso rapper con una serie di storie pubblicate su Instagram.

“Ieri- spiega Fedez come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto una aiuto da parte mia e di mia moglie. Se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto- aggiunge- un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, ad utilizzare la mascherina”.

Così l’artista di ‘Bella storia’ chiede attenzione ai followers: “Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”.