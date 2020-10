Su Sky Arte va in onda “Indie Jungle”

In questo momento storico, in assenza di eventi live, il programma è stato concepito come un momento di condivisione a distanza. Una nuova occasione per musicisti e spettatori per vivere la musica. Uno spazio in cui nomi della scena italiana realizzano una speciale performance dedicata al pubblico, che purtroppo non potrà godere dei concerti dal vivo per diverso tempo ancora. Serate esclusive alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato racconto che rende questi live anche dei veri e propri mini documentari.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI INDIE JUNGLE: