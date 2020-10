Esce oggi l’album di debutto di Speranza

L’ultimo a morire. Questo è il titolo dell’album di debutto di Speranza, fuori il 16 ottobre per Sugar Music e registrato all’interno del Red Bull Music Studio, uno studio di registrazione mobile d’avanguardia. Sarà un disco ricco di collaborazioni con i featuring di Guè Pequeno, Tedua e Massimo Pericolo e con l’eccellenza dei produttori italiani: Don Joe, Night Skinny e Crookers. Nella traccia Camminante è presente invece l’artista rom Rocco Gitano, feat. fortemente voluto da Speranza da sempre molto vicino alla comunità sinti.

Il primo progetto discografico, spiega la Dire Giovani (www.dire.it), è stato anticipato dai singoli ‘Iris‘ e ‘Fendt Caravan‘ (prod. Riley Beatz). Quest’ultimo è uno dei passaggi più rappresentativi del debut album: l’incrocio tra di culture diverse, flow travolgenti e il realismo più crudo percorre questo brano come l’intero tracciato del disco. Non ci sono freni al racconto di Speranza, testimone delle periferie e portabandiera di quella multi-etnicità cresciuta in lui fin dai primi anni passati nei ghetti agli angoli della Francia, per poi passare alle strade di Caserta.