MINI Works Challenge PRO: Di Fabio in scena a Monza

MINI John Cooper Works Challenge PRO: Di Fabio della Squadra Corse a caccia del risultato all’Autodromo Nazionale di Monza

Si riaccendono i motori della MINI John Cooper Works Challenge PRO e la MINI numero #34 di Diego di Fabio è pronta per un ultimo esaltante appuntamento.

La sfida all’Autodromo Nazionale di Monza sarà sicuramente tutta da seguire, non fosse per le caratteristiche del percorso che ne fanno uno dei tracciati più veloci al mondo. Il lungo rettilineo è uno dei tratti distintivi, così come le poderose staccate in ingresso alle tre varianti: la Prima Variante, la Variante della Roggia e la Variante Ascari. Tratti molto tecnici anche le due Curve Lesmo e la Parabolica, che riporta i piloti sul rettilineo dei box.

“Ho provato la vettura venerdì scorso e devo dire che le premesse per disputare un bel weekend ci sono. L’auto ha migliorato molto la sua performance, mi è sembrata molto reattiva e cercherò di sfruttare ogni occasione mi si presenterà per raggiungere un risultato di spessore. Con queste vetture le scie a Monza saranno un aspetto determinante, specie in qualifica, quindi metteremo a punto il migliore set-up per ottenere il massimo su questo circuito e chiudere l’anno con un bel risultato” ha commentato Di Fabio alla vigilia.

Il programma di Monza sarà leggermente diverso rispetto a quello delle ultime gare. Giornata super intensa al venerdì, con le due sessioni di prove libere in pista alle 9:00 ed alle 13:15 e le qualifiche 17:20. Sabato alle 13:20 si spegneranno i semafori di gara uno, mentre gara due scatterà domenica alle 11:00.

Le gare saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/minichallengeitalia.