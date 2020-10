Le riprese di ‘Avatar 2’ sono terminate. A dare l’annuncio è stato il regista e co-produttore James Cameron, durante un’intervista su Zoom con Arnold Schwarzenegger. A causa del rallentamento delle lavorazioni, dovuto dal Covid, l’uscita al cinema del sequel di ‘Avatar’ è prevista nel 2022 e non più nel 2021, come annunciato nei mesi scorsi. Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Cameron ha svelato che le riprese di ‘Avatar 3’ sono complete al 95%. Il terzo capitolo è atteso sul grande schermo per il 2024.