Horror Maniacs, ecco i nuovi titoli in home video

Inoltre, dal 19 ottobre sarà disponibile (su Amazon e IBS) l’esclusivo ‘IT – 2 Film Collection‘, il cofanetto in metallo in edizione speciale limitata con i due capitoli diretti da Andy Muschietti – ‘IT’ e ‘IT: Capitolo Due’ – in 4K UHD, versione steelbook, original Fan Art e 2 Poster dedicati. L’edizione include 5 dischi, i film in formato Blu-ray e 4K e un secondo disco Blu-ray di contenuti speciali relativi a ‘IT: Capitolo Due’.