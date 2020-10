Dove vivere la cultura e la storia italiana a New York

Da East Harlem al Bronx Little Italy fino alla Festa di San Gennaro, ecco dove e come vivere la cultura e la storia italiana a New York da turisti

Se ti trovi a New York City, per lavoro oppure per un viaggio di piacere, non devi farti scappare un po’di cultura italiana locale. Ti proponiamo una serie di eventi e di luoghi che puoi trovare girando per questa fantastica metropoli, qualche piccolo suggerimento per organizzare al meglio il tuo viaggio, oppure se sei alla ricerca di divertimento, puoi leggere l’articolo da te, per trovare il tuo momento di svago. Dai un’occhiata a questi eventi, feste e altri luoghi italiani presenti nella Grande Mela.

Little Italy

Hai sicuramente sentito parlare della famosa Little Italy di New York, piena di ristoranti, bar, negozi e caffè iconici. La nostra cucina è spesso oggetto di discussione soprattutto quando ai fornelli si cimentano Chef non di origine italiana. Prova uno dei molti ristoranti italiani per assaggiare piatti autentici della tradizione; ti sembrerà di essere a cena a casa. Angelo’s of Mulberry, ad esempio, con la sua cucina casalinga napoletana riempirà la tua pancia affamata con tante diverse bontà. Prova il famoso panificio italiano Ferrara di New York, aperto dal 1892; una deliziosa sorpresa tra pasticcini, torte e gelato di gran qualità.

Museo italoamericano

L’Italian American Museum, aperto dal 2001, è il museo dedicato ai molti italoamericani presenti a New York. Le mostre includono Passage di Yorgos Giotsas, una mostra multimediale concettuale incentrata sull’immigrazione passata dall’Italia all’America all’inizio del XX secolo e molto altro ancora sulla storia dei tanti Italiani partiti per cercare fortuna nella Grande Mela.

Festa di San Gennaro

Ogni anno si ripete la festa di San Gennaro, il più antico e il più grande festival religioso di strada di New York. Durante la Festa di San Gennaro, che si tiene dal 14 al 24 settembre, si svolgono due processioni dedicate al famoso Santo. La grande processione del 16 settembre coinvolge carri allegorici e bande musicali. La Processione Religiosa si svolge il 19 settembre e prevede anche una Solenne Messa che celebra il Santo Patrono di Napoli. L’annuale Festa di San Gennaro offre musica e intrattenimento gratuiti e cibo in abbondanza.

Parata annuale del Columbus Day

Più di 35.000 manifestanti, 100 gruppi e quasi un milione di spettatori partecipano alla parata del Columbus Day ogni anno nel cuore di New York. Questa parata è la più grande celebrazione mondiale della cultura italo-americana. Il Columbus Day segna l’arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Band, carri allegorici, costumi popolari e molto altro ancora.

Harlem italiana

Una visita presso East Harlem, nota per la sua ondata di immigrati dell’Italia meridionale che arrivarono in America tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, non può mancare. Questa zona era considerata la “Piccola Italia” prima che venisse creata l’area che ora conosciamo come Little Italy. Ogni estate, i visitatori vengono a vedere il festival di 3 giorni chiamato Dancing of the Giglio, dove una torre di 80 piedi viene trasportata per le strade per onorare il Giglio di Sant’Antonio.

Bronx Little Italy

La zona di Belmont del Bronx è conosciuta anche come Bronx Little Italy. Qui puoi mangiare pane, pasta, carne, pasticcini, salsicce italiane e altre meraviglie tipiche della nostra tradizione. Molti immigrati italiani hanno fatto di questa zona la loro casa e i negozi mantengono la loro autenticità. Alcune attrazioni della zona includono il Parco Ciccarone con spazi aperti per far giocare i bambini, la Chiesa del Carmelo, la Biblioteca Belmont e il Centro Culturale Enrico Fermi con una struttura dedicata al patrimonio italo-americano.

Centro Culturale Italiano della St. John’s University

Il Centro Culturale Italiano è stato istituito nel 1992 presso la St. John’s University. Il centro svolge una vasta gamma di attività educative e culturali che aumentano la consapevolezza della cultura e del patrimonio italo-americano. La missione del centro è quella di preservare e celebrare i valori e la storia italiani e italo-americani. Eventi come concerti, opere, spettacoli teatrali, mostre d’arte e altro ancora rendono piacevole un pomeriggio o una serata con la famiglia.