Stefano Del Bravo torna con il singolo “Scusami”

Stefano Del Bravo online sulle piattaforme digitali con “Scusami”: il nuovo singolo del cantautore fuori per Stanza DB Record

Stefano Del Bravo torna con un nuovo singolo dal titolo “Scusami”, fuori per Stanza DB Record. Il cantautore continua così il suo viaggio per le vie della musica, iniziato con “Ieri eri con me” e continuato con “La macchina del tempo”, che lo porterà verso un album che vedrà la luce tra qualche mese.

La squadra con cui ha lavorato è sempre la stessa, ormai consolidata: gli arrangiamenti e la produzione musicale sono stati affidati a Ciro Princevibe Pisanelli (fratello del chitarrista storico di Federico Zampaglione e Tiromancino,) il mixaggio e il mastering sono di Marco D’Agostino 96Khz Studio di Milano oltre che di Tommy Bianchi e White recording sound Studio di Firenze.

«Questo progetto è stato pensato come un film, partito con un video realizzato tra Ostia Lido e la Cupola di San Pietro (per “Ieri eri con me”). Poi ci siamo spostati tra la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e la casa studio del celebre artista Mark Kostabi per “La macchina del tempo”» – spiega Stefano Del Bravo – «Ora per “Scusami” siamo volati fino a New York, ma mantenendo sempre un fil rouge con Roma, in particolare Ponte Milvio, per raccontare una storia d’amore giunta al capolinea. Il videoclip, realizzato come i precedenti da Lorenzo Catapano (che ha lavorato con artisti come Elisa, Jovanotti, Elodie, Ajello, Coez e Tommaso Paradiso), contiene varie citazioni degli anni’80 con un mix di immagini (tra cartoni animati e serie tv) che fanno parte del nostro immaginario. Tra l’altro quel periodo mi ha sempre ispirato, anche musicalmente».

Protagonista del videoclip di “Scusami” è la splendida Eleonora Pieroni, modella italiana di fama internazionale. Nata a Foligno (Umbria), vive da anni a New York dove ha avviato una splendida carriera, anche come attrice, presentatrice e vlogger. Il suo canale YouTube “Eleonora Pieroni Live New York”, in cui racconta lo spaccato sociale della Grande Mela gettando un ponte culturale tra l’Italia e gli States, è seguitissimo.

E non mancano altri tocchi glamour nel video: Eleonora Pieroni e Stefano Del Bravo, infatti, indossano capi firmati da Domenico Vacca lo stilista delle celebrities di Hollywood.

VIDEOCLIP: https://www.youtube.com/watch?v=HC01AEWj8to

BIOGRAFIA STEFANO DEL BRAVO

Stefano Del Bravo ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 15 anni. Nel 1997 ha partecipato a Voice for Europe e l’anno dopo a Una voce per l’Italia (dove è tornato nel 2000), mentre nel 1999 al Festival di San Marino.

Nel 2007 è semifinalista al premio mia Martini. Mentre continua a coltivare il suo talento musicale, entra in Scripta Maneant edizioni come Responsabile dei Progetti Speciali legati al mondo dell’editoria di pregio e delle opere opere d’arte. Attualmente Stefano collabora con importanti pittori italiani su progetti innovativi per la cultura e la divulgazione dell’arte, sempre per Scripta Maneant edizioni.

Nel 2015 ha scritto il libro “Dono di un Dono”, con l’introduzione di Claudio Baglioni, che racconta la vita di un sacerdote di frontiera, ovvero don Riccardo Agresti.