Apple svela l’iPhone 12: 4 modelli per l’era del 5G

Apple presenta l’iPhone 12: 4 modelli per lo smartphone più veloce di sempre. La nuova era inizia dal 5G, download e upload più veloci

Apple cala le carte e svela il suo poker di iPhone 12. Quattro nuovi dispositivi, per rispondere alle esigenze degli utenti, presentati nel corso dell’evento streaming tenutosi in diretta il 13 ottobre.

La linea dei device comprende due modelli di fascia media, iPhone 12 e iPhone 12 mini e due di fascia alta, iPhone 12 Pro e Pro Max. Tutti comprensivi del nuovo chip A14 Bionic, il primo nell’intero settore degli smartphone a essere stato costruito con un processo a 5 nanometri. Più veloce ed efficiente che mai, offre CPU e GPU a velocità elevate, garantendo un’eccellente autonomia della batteria. Spingendo ai limiti l’apprendimento automatico, il chip A14 Bionic integra un Neural Engine a 16 core capace di completare 11 trilioni di operazioni al secondo, per un incremento dell’80% nelle prestazioni.

Oltre al modello standard iPhone 12 da 6,1 pollici, Apple ha presentato l’iPhone 12 mini da 5,4 pollici, compatto, leggero e resistente. Entrambi i device hanno un sottile design a bordo piatto con una scocca in alluminio aerospaziale e il rivestimento anteriore Ceramic Shield.

L’azienda di Cupertino ha pensato anche agli utenti più esigenti con gli iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e Pro Max da 6,7 pollici.

Dotati di un raffinato design a bordo piatto, i due modelli montano un display Super Retina XDR edge-to-edge, integrato con una gestione del colore a livello dell’intero sistema per la migliore fedeltà cromatica del settore. Punto di forza della linea Pro è il sistema di fotocamere. Nell’iPhone 12 Pro include una grandangolare con obiettivo a sette elementi e apertura ƒ/1.6, una ultra-grandangolare con un campo di visione di 120° e un teleobiettivo con lunghezza focale di 52 mm e zoom ottico 4x. iPhone 12 Pro Max porta l’esperienza fotografica a un livello ancora superiore: il sistema offre uno zoom ottico da 5x, un sensore del 47% più ampio montato sulla fotocamera grandangolare con apertura ƒ/1.6, una fotocamera ultra-angolare e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm.

Infine, tutti e quattro gli iPhone 12 inglobano la tecnologia 5G, che garantisce maggiori velocità per download e upload, streaming video di qualità superiore, esperienze di gioco più reattive, interattività in tempo reale nelle app, chiamate FaceTime in alta definizione e molto altro.

iPhone 12 e iPhone Pro, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili per il pre ordine da venerdì 16 ottobre, mentre l’uscita effettiva è prevista per il 23 dello stesso mese. iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max possono essere preodinati dal 6 novembre e saranno disponibili nei negozi da venerdì 13 novembre.

Fari sul 5G

“L’arrivo del 5G segna l’inizio di una nuova era per iPhone e siamo entusiasti di offrire queste nuove, impressionanti funzioni ai nostri clienti”, ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

Grazie al numero di bande integrate, i modelli iPhone 12 offrono la più ampia copertura 5G a livello mondiale. Per prolungare la durata della batteria è stata introdotta la modalità “Smart Data”, una funzione in grado di valutare in modo intelligente le esigenze legate al 5G, bilanciando in tempo reale utilizzo dei dati, velocità e alimentazione.