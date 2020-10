Sanremo 2021, svelato il nuovo regolamento: all’Ariston torna protagonista il televoto. La serata del giovedì sarà dedicata alla “Canzone d’autore”

Cominciano a scaldarsi i motori per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo. A pochi mesi dall’inizio della kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo, la Rai ufficializza il nuovo regolamento della gara stilato dal direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1. Tra le novità principali c’è il ritorno del televoto nelle prime due serate, quelle del martedì e del mercoledì. I cantanti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno così valutati dal pubblico da casa oltre che dalla giuria demoscopica.

La serata delle cover

Si aggiunge una modifica alla serata del giovedì, quella delle cover. Per la prima volta sarà dedicata alla ‘Canzone d’autore’. I big potranno scegliere i brani da interpretare all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana. Le canzoni da rifare, quindi, non saranno legate necessariamente alla storia del festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria big.

Le Nuove Proposte

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, la gara a Sanremo 2021 non avrà più le sfide dirette ma solo due gironi da quattro nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nelle rispettive puntate avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno quattro brani per conquistare il titolo di vincitore della categoria.

La semifinale

Tornando alle votazioni, il venerdì, entra in campo la giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i big. Il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di giuria demoscopica, giuria della sala stampa e televoto.

La finale

Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei big in gara, i nomi dei 3 finalisti e infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

La lista dei cantanti in gara

Il parterre dei 20 Campioni in gara sarà svelato nel corso di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1, Radio 2 e Raiplay, in prima serata il 17 dicembre. Durante la trasmissione saranno anche selezionati i 6 giovani che, insieme ai 2 vincitori del concorso Area Sanremo 2020, parteciperanno al Festival 2021 nella categoria Nuove Proposte.

QUI la lista dei 61 cantanti e gruppi selezionati per partecipare alle audizioni della sezione giovani, in programma a Roma il 19 e il 20 ottobre nella sala A di via Asiago.