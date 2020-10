Previsioni meteo 12 ottobre: piogge diffuse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 ottobre: la perturbazione scivola verso Sud, piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali

Condizioni meteo fortemente instabili sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione che nella giornata di ieri ha portato piogge e locali rovesci al Nord e parte del Centro, oltre a una brusco calo delle temperature. Nella giornata di oggi il maltempo si sposterà verso il meridione, e le precipitazioni interesseranno tutte le aree centro-meridionali della Penisola e le Isole maggiori.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS la settimana sarà piuttosto instabile, ad eccezione di una breve pausa asciutta nella giornata di domani. Da mercoledì invece un treno di perturbazioni porterà nuove piogge e temporali su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Le temperature, dopo il brusco calo delle ultime ore, tenderanno gradualmente a risalire.

Intanto per oggi, lunedì 12 ottobre 2020, al Nord Italia nuvolosità irregolare alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati, locali piogge solo su Liguria e Romagna. Nel pomeriggio tempo in miglioramento ovunque con cieli poco o al più irregolarmente nuvolosi su tutti i settori eccetto residue precipitazioni sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto eccetto sulla Romagna con locali piogge.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse, asciutto in Toscana. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più asciutto solo sulla Toscana. In serata precipitazioni presenti ancora su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Neve sull’Appennino fin verso i 1800 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo diffuso su tutti i settori con piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo su tutte le regioni con temporali anche intensi specie su Sicilia,Campania e Molise. In serata piogge e temporali diffusi, anche a carattere di nubifragio su Campania, Basilicata e Puglia.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.