Il cortometraggio Burrow accompagna Soul

La Pixar aggiunge un’altra breve storia alla lunghissima serie di cortometraggi che ci ha regalato dagli Anni 80 fino ad oggi: da ‘The Adventures of André and Wally B.’ a ‘BURN•E’, da ‘Piper’ a ‘Bao’, fino a gli ultimi ‘Float’ e ‘Vita da Lampada’. Senza dimenticare ‘I perché di Forky’, la serie di corti animati sul personaggio di ‘Toy Story’ entrato a far parte dell’amatissima banda di giocattoli nel quarto capitolo del franchise. Molti di questi hanno accompagnato i film d’animazione al cinema. Tra questi, ci sarà anche ‘Burrow’ di Madeline Sharafian (nel team creativo di ‘Coco’). Il tenerissimo nuovo corto ha come protagonista un dolce coniglietto alle prese con la costruzione della tana (‘burrow‘ in inglese) dei suoi sogni. Lo short film fa parte del progetto ‘SparkShort’, targato Pixar, dedicato alle storie basate su esperienze personali, come nel caso di ‘Float’.