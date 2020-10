Fedez e Chiara Ferragni aspettano una bambina

A pochi giorni dall’annuncio della seconda gravidanza in casa Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato il sesso del secondogenito che, secondo quanto dichiarato dall’imprenditrice digitale ieri su Instagram, dovrebbe nascere a marzo.

Leone, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avrà presto una sorellina e dalla sua reazione si intuisce che non vede l’ora di conoscerla.

RAI2 CELEBRA CHIARA FERRAGNI CON UNA SERATA DEDICATA

Rai2 celebrerà Chiara Ferragni con una serata speciale dedicata interamente al ‘Fenomeno Ferragni’. Questa sera arriverà, in prima serata, il documentario Unposted, diretto da Elisa Amoruso e presentato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia. Al film seguirà l’intervista di Simona Ventura alla Ferragni, registrata a Roma, al Museo Maxxi. Oltre a raccontare l’imprenditrice digitale, la fashion influencer più potente secondo Forbes svelerà il suo lato più intimo di bambina semplice, che ha saputo trasformare nel tempo le sue fragilità in punti di forza e che, in meno di 10 anni, ha cambiato il mondo della moda e quello dei media.