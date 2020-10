After 3: al via le riprese con il nuovo cast

After 3: al via le riprese in Bulgaria con un cast rinnovato. Scelti nuovi attori per alcuni personaggi

Primo ciak in Bulgaria per ‘After 3′, terzo capitolo della saga cinematografica ispirata ai libri di Anna Todd. A causa della difficile situazione sanitaria negli Usa dovuta all’emergenza covid-19, le riprese sono state spostate in Europa orientale, con un cast in parte rinnovato, che sarà mantenuto anche in ‘After 4’.

Alcuni degli attori originali, infatti, “non erano disponibili per diverse ragioni, sia di pianificazione che per altri impegni”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale del film.

L’attore Shane Paul McGhie ha detto addio al personaggio di Landon, migliore amico della protagonista Tessa. Nel terzo capitolo di ‘After’ sarà interpretato da Chance Perdomo (Ambrose Spellman nella serie Netflix ‘Le Terrificanti Avventure di Sabrina’).

Altra sostituzione è quella che riguarda la madre di Tessa, a cui darà il volto non più Selma Blair ma Mira Sorvino. Nel recast anche Stephen Moyer, che prenderà il posto di Charlie Weber per il ruolo di Christian Vance.

Infine, cambio di ruolo per Kimberly, che sarà interpretata da Arielle Kebbel e non più da Candice King Accola.

Confermati in After 3, spiega la Dure Giovani (www.diregiovani.it), i protagonisti Josephine Langford (Tessa) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin).