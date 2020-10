Joaquin Phoenix e Rooney Mara genitori: è nato River

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: è nato River. Il bimbo si chiama come il fratello dell’attore scomparso per overdose nel 1993

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. I due attori hanno accolto in famiglia un maschietto. A darne notizia è stato il regista Victor Kossakovsky, durante la presentazione del film “Gunda” al Festival di Zurigo 2020, che ha visto come grande assente proprio Phoenix, produttore esecutivo della pellicola.

“Ha da poco avuto un figlio”, ha detto il filmmaker, “non può fare promozione ora”. Kossakovsky ha, poi, svelato che il bimbo si chiama River, proprio come il fratello maggiore di Joaquin scomparso nel 1993. Cantante, chitarrista, attore, attivista e animalista, River è morto di overdose la sera di Halloween di quell’anno a soli 23 anni.

L’omaggio delle due star, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha subito colpito i fan della coppia, tanto che il nome del bambino è balzato subito nella lista dei trending topic di Twitter.

River è il primo figlio di Joaquin e Rooney. I due si sono conosciuti sul set di “Her” nel 2013 e hanno cominciato a frequentarsi tre anni dopo quando si sono rincontrati per le riprese di “Maria Maddalena”. Da allora sono stati sempre molto attenti alla loro privacy e difficilmente parleranno in pubblico dell’arrivo del bambino.

Solo recentemente, Phoenix ha ricordato il fratello a cui era molto legato in un’intervista: “Sento che in ogni film che ho fatto c’è una connessione a River in un certo modo. E penso che sentiamo la sua presenza e la sua guida nelle nostre vite in molti modi“.