“EPico” è il primo EP del duo pugliese SquadDrone: il disco è su tutti i digital stores per lo streaming e il digital download

Fuori “EPico”, il primo EP del duo pugliese SquadDrone, ora disponibile per lo streaming e il digital download su tutti gli store. Composto da 6 canzoni più intro e outro, tutti i testi sono stati scritti a due mani dai due componenti del gruppo, Falco e Reietto, mentre la parte musicale vede la collaborazione di diversi producer: Luca Galeandro (in arte Strage), Pierluigi Tucci (in arte Meisterbeats), Try Teory e Carlo Candelora. Le tracce sono state registrate, mixate e masterizzate presso il DCM Recording Studio di Domy Castellano, ad eccezione di “EASYJ3T” che è stata invece registrata presso il Thaurus Studio di Shablo a Milano.

«”EPico” rappresenta il nostro primo vero viaggio per lasciare TERRA-D e raggiungere la Terra alla ricerca di fidati alleati per la nostra ribellione. Il tema del viaggio ricorre in più di una canzone dell’EP, – afferma lo SquadDrone – in particolare l’idea che il viaggio stesso sia più importante della meta, perché non è fondamentale vincere sempre, bensì intraprendere un percorso che ci aiuti a crescere e a migliorare noi stessi».

Nella vita si incontrano tante difficoltà e capita di sentirsi piccoli di fronte agli ostacoli più ardui. In momenti come questi, è importante sentirsi “epici” e diventare tanto grandi quanto le nostre paure, così da minimizzarle e superarle. Da qui il titolo dell’EP e dell’omonima canzone in esso contenuta, terza traccia della tracklist.

SquadDrone viene da un universo parallelo dove la Terra è TERRA-D, Terra Drone, un mondo dalla tecnologia avanzata in cui la popolazione è controllata dai droni, a loro volta manovrati dal cattivo gatto Oliver. Ci troviamo nell’anno 2080, anche se guardando con occhi terrestri il vestiario vintage degli abitanti di TERRA-D, sembra di fare un tuffo nel passato.

Convinto che non ci sia nessun motivo per essere felici, Oliver ha bandito la musica e il divertimento da TERRA-D, una mossa che ha reso il pianeta un mondo grigio e che lo aiuta a mantenere la popolazione sotto il proprio giogo.

Falco e Reietto, i due membri del gruppo SquadDrone, sono a capo della ribellione che mira a sconfiggere la potenza di Oliver. La loro missione è infatti quella di liberare TERRA-D servendosi di un’arma speciale: la musica.

Come ogni ribellione che si rispetti, SquadDrone è in cerca di nuove leve disposte a combattere i droni e diffondere la musica, ed è per questo che Falco e Reietto affrontano viaggi interdimensionali tra universi paralleli alla ricerca di fidati alleati.

F&R tengono traccia dei loro viaggi attraverso i loro profili social e ricorrono alla loro particolare simpatia per interfacciarsi con i loro fan e rendere la missione un’esperienza indimenticabile. L’hashtag ufficiale per reclutare le nuove leve è #JOINTHESQUAD.

SQUADDRONE

Instagram: https://www.instagram.com/gianluca_gemini_/?hl=it

Facebook: https://www.facebook.com/S4DRONE

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0d9TFaP1WyBGjUmsbocuMI

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5bAgREIYE4CI_QKZ2Yck6g