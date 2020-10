Yara Shahidi sarà Trilli in Peter Pan e Wendy

I Walt Disney Studios stanno riaccendendo i motori. Tra le lavorazioni in programma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è Peter Pan e Wendy, la rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione del 1953 diretto da David Lowery e scritto dallo stesso regista insieme a Toby Halbrooks.

Gli annunci sono stati numerosi. Il primo quello di Alexander Molony nei panni di Peter Pan. Poi di Ever Anderson (figlia della modella e attrice Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson) in quelli di Wendy. Jude Law invece è in trattativa per interpretare il ruolo di famigerato Capitan Uncino. Ora è stato annunciato che Yara Shahidi, protagonista del film ‘Il sole è un’altra stella’ e star di ‘Grown-ish’, sarà Trilli (o Campanellino).