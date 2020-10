X Factor 2020: svelate le categorie dei giudici

X Factor 2020: con i primi bootcamp svelate le categorie dei giudici. Nell’ultima puntata Mika e Hell Raton hanno scelto le loro squadre

X Factor 2020 è ufficialmente entrato nel vivo. Sono andati in onda i primi bootcamp, che hanno visto Mika e Hell Raton scegliere le proprie squadre, e le categorie dei giudici sono state svelate.

La popstar e il producer si sono aggiudicati, rispettivamente, gli over e le under donne.

A Emma sono stati assegnati gli under uomini. A Manuel Agnelli ancora una volta i gruppi. Il frontman degli Afterhours già nel 2017 aveva guidato la band, scoprendo i Måneskin.

Le scelte di Emma e Agnelli sono rinviate alla prossima settimana, quando anche a loro toccherà selezionare 5 concorrenti. Non tutti, però, andranno alla fase dei live. Saranno solo tre per ogni squadra a partecipare alla sfida finale per la vittoria. Come speiga la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è possibile rivedere la puntata di X Factor 2020 stasera in chiaro in prima serata su TV8.